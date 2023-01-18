İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü Beyoğlu Sineması işletmecisinin hırsızlık anları kamerada

Ünlü Beyoğlu Sineması işletmecisinin hırsızlık anları kamerada
Ünlü Beyoğlu Sineması işletmecisinin hırsızlık anları kamerada

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi şahıs, iddiaya göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çaldı. Ödeme yapmadan çıkan şahıs, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü Beyoğlu Sineması işletmecisinin hırsızlık anları kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sinemasının işletmecisi olan Utku Ö. akşam saatlerinde bir zincir markete geldi. Şahıs alkol reyonuna giderek bin 875 lira değerindeki 3 adet alkol şişesini montuna soktu. Ardından da ödeme yapmadan marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Zincir marketten alkol çalıp ücretini ödemedi

Olayın ardından ertesi gün saat 16.30 sıralarında aynı markete gelen Utku Ö., 2 bin 500 lira değerindeki 4 adet alkol dolu şişeyi market sepetine koydu. Şahıs ardından kameralarına görmediği bir noktada şişelerden üçünü montunun içine gizledi. Daha sonra kasaya gelen Utku Ö., kasanın yanındaki içkilerden birini inceliyormuş gibi yaparak yerine koyduktan sonra sepete yere bırakarak marketten ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Hırsızlık çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı Hırsızlık çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
İLGİLİ HABER
İş yerinden hırsızlık yaptı, aynı gün yakayı ele verdi İş yerinden hırsızlık yaptı, aynı gün yakayı ele verdi
İLGİLİ HABER
Bahçelievlerde hırsızlık için keşif yapan 3 şahıs kamerada Bahçelievler’de hırsızlık için keşif yapan 3 şahıs kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.