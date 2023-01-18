Ünlü Beyoğlu Sineması işletmecisinin hırsızlık anları kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sinemasının işletmecisi olan Utku Ö. akşam saatlerinde bir zincir markete geldi. Şahıs alkol reyonuna giderek bin 875 lira değerindeki 3 adet alkol şişesini montuna soktu. Ardından da ödeme yapmadan marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Zincir marketten alkol çalıp ücretini ödemedi

Olayın ardından ertesi gün saat 16.30 sıralarında aynı markete gelen Utku Ö., 2 bin 500 lira değerindeki 4 adet alkol dolu şişeyi market sepetine koydu. Şahıs ardından kameralarına görmediği bir noktada şişelerden üçünü montunun içine gizledi. Daha sonra kasaya gelen Utku Ö., kasanın yanındaki içkilerden birini inceliyormuş gibi yaparak yerine koyduktan sonra sepete yere bırakarak marketten ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

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