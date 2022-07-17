İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü eğitimci Arıkan'ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ünlü eğitimci Arıkan'ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Ünlü eğitimci Arıkan'ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Çanakkale’de Gelibolu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü eğitimci Arıkan’ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in katil zanlısı olarak Çanakkale Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldığı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya'nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, oradan da ticari taksi ile ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'ın çiftliğine geldiği tespit edildi.

Utku Yaşar Cüce - Enishan Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ünlü eğitimci Arıkanın cinayetinin detayları ortaya çıktı Ünlü eğitimci Arıkan’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.