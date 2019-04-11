Ünlü gazeteci Aykut Işıklar son yolcuğuna uğurlandı

Bir süredir Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar, geçtiğimiz Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıklar, bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ailesi ve sevenleri Aykut Işıklar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Emre Işıklar ve Güneş Işıklar cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Erol Evgin, “Aykut Işıklar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda o da gazeteciliğe yeni başlamış, Kelebek gazetesinde başlamıştı. Çok gençtik ikimiz de, 20'li yaşlarımızdaydık. Çok iyi arkadaş olmuştuk. Çok değerli bir arkadaştı. Dürüst, sözünün eri, dik başlı bazen, bazen öfkelenir, bağırır çağırır ama çok candan bir arkadaştı. En son geçen yıl benim ofisime geldi. Orada uzun uzun sohbet ettik. Eski günleri, eski hatıraları, müthiş bir magazin hafızası vardı. Belki 50 yıllık bir magazin hafızası vardı. Çok büyük bir kayıptır. Bir insan olarak, değerli bir gazeteci olarak çok çok büyük bir kayıp. Dün akşam bizim 50. yılımızın konserinde beraberdik. Bugün burada Aykut'u yolcu ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm basın camiasına, medya camiasına da sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Kılınan namazın ardından Işıklar'ın cenazesi defnedilmek üzere Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü.