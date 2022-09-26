İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada

Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada
Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada

Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübünün önünde uzun şarjörlü tabanca kullanan biri kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik görevlisinin silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlarla aralarında çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara anbean yansırken, önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen bir adam ise vurularak hayatını kaybetti.

Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Beşiktaşta güvenlik görevlileri dehşet saçtı: 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler Beşiktaş’ta güvenlik görevlileri dehşet saçtı: 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.