Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada
Ortaköy’deki ünlü bir gece kulübünün önünde uzun şarjörlü tabanca kullanan biri kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik görevlisinin silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlarla aralarında çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara anbean yansırken, önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen bir adam ise vurularak hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.