Ünlü gece kulübünün önünde film sahnesi gibi çatışma kamerada

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Doğan Can Cesur

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