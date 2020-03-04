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Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar trafik kazasında hayatını kaybetti
Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Duatepe bölgesinde, aynı istikamette seyreden bir tıra çarptı.

Ön kısmı tamamen tırın dorsesinin altına giren araçtaki ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Coşar çiftinin cenazeleri otomobilden çıkartılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli
 

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