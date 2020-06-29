İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü isim, yardım isteğine kayıtsız kalmadı

Ünlü isim, yardım isteğine kayıtsız kalmadı
Ünlü isim, yardım isteğine kayıtsız kalmadı

Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile tanınan Burak Özdemir (CZN Burak), Yüksekovalı çoban Remzi Kartal’ın yardım isteğine kayıtsız kalmadı.

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Remzi Kartal, geçtiğimiz günlerde köyde yaşadığı evin görüntülerini paylaşmış ve "Her şeye rağmen biz gülüyoruz" diyerek destek istemişti. Sosyal medya fenomenlerinden CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Remzi Kartal'ın videosunu izledikten sonra harekete geçti.

Özdemir, 2 kamyonet dolusu ev eşyasını alarak Yeşiltaş Köyü'ne gitti. Eşyaları Kartal ailesine teslim eden CZN Burak, bir süre Ramço ve ailesi ile vakit geçirdi. Köydeki çocukları da unutmayın Özdemir, tüm çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.