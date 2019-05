Ünlü isimler annelere ilham oldu

Anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks, alanında uzman 11 değerli ismi Grand Pera'da annelerle buluşturdu. ‘İlham Veren Anneler', ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve ‘Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla ilham veren hikayelerin konuşulduğu organizasyonda; Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Zeynep Selvili Çarmıklı, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Bu yıl Uğur Okulları'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş'in ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından 4 ayrı oturumla ilham veren kadın hikayeleri, öz-şefkat ve şefkatli aile, günümüzde çocuk yetiştirmek ve hayal kurmanın önemi konularına değinildi.

Nevzat Kulaberoğlu: “Eğitim anneden başlayıp, okullarda şekilleniyor”

MomTalks 2019'un ana sponsoru olmaktan dolayı gururlu olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bir eğitim kurumunun temel sorumluluğunun sadece eğitimi sunmak olmadığını, aynı zamanda bu eğitimin gelişmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, şu ifadelerde bulundu: “Kurum olarak Türkiye'nin her yerine nitelikli eğitimin sunulmasının ve bu eğitimin geliştirilmesi çabalarının her zaman yanında olduk. Nitelikli eğitimin ise anneden başladığını ve ebeveynlerin eğitiminden geçen bir inisiyatif olduğunun bilincindeyiz. Eğitim anneden başlayarak, okullarda şekillendirilen bir süreçtir. Her fırsatta ve her çalışmamızda eğitimin geleceğini ve geleceğin eğitimini kurgulamaya çalışıyoruz. Bu nedenle de nitelikli eğitim için annelerin ve ebeveynlerin kişisel eğitiminin öneminin farkındayız. Bu açıdan bu eğitime destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

“Öğrencilerimize 5 dil 2 becerinin kazandırılmasını önemsiyoruz”

Eğitimin yaklaşımlarında çocuklara 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini kaydeden Kulaberoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Kullandığımız bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak”. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: “Sanat ve Spor” Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz.”

Dr. Bahar Eriş: “Çocuğun gelişiminin temelinde anne sevgisi vardır”

Her yıl anne ve uzmanları bir ayara getirdiklerini ifade eden MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş ise, “Gün boyunca farklı konuları içeren oturumlarla ele aldığımız annelik ve çocuk gelişimi konuları üzerine bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu organizasyonla birbirinden kıymetli konuları uzmanlarla tartışma fırsatı bulduk” dedi. Geleceğin annede başladığını belirten Eriş, “Bütün hayatın temelleri çocukluk yıllarında atılır. Çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temelinde ise anne sevgisi vardır. Dolayısıyla biz bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyoruz. Eğer şefkatli bir topluma ulaşmak istiyorsak, önce ailedeki şefkati ele almalıyız. Aile içerisindeki şefkat ise anne-çocuk arasındaki şefkatli ilk etkileşimlerle başlıyor” şeklinde konuştu.