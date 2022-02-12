Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi 2624 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında tek başına yaşayan Fatih Övgü'den (53)n haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahıs içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Belediye tabibi tarafından yapılan değerlendirmede şahsın kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın otellerde ünlü isimlerin vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu ve zaman zaman da müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Annesini ise bir hafta önce kaybettiği öğrenilen Övgü'nün cenazesi işlemlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlı Morguna kaldırıldı.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz