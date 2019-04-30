Ünlü isimlerin Genfüzyon projesi setine sürpriz ziyareti

Bora Yapım ilginç senaryosu ve farklı çekim teknikleri ile heyecan dolu bir projeyi hayata geçirmek üzere başladı. Yapımcılığını özellikle animasyon, fantastik ve bilimkurgu türlerinde iddialı yapımlarıyla dikkat çeken Bora Yapımın üstlendiği; senaryosunu da Cem Arıkan tarafından kaleme alınan 'Genfüzyon' isimli projenin yönetmenliğini ve başrolünü Mert Tuğberk Bora üstleniyor. Uygulayıcı Yapımcılığını ise Bendehane Reklam şirketi Koray Fındıkçıoğlu üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda; İzzet Çivril, Ali Uyandıran, Sema Aydemir, Adem Kılıççı, Görkem Doğan, Yuliya Ivanchenko, Ender Ataç ve Caner Bora, Ozan Kaya Oktu, Gülcihan Mandan Sefer, Seda Keskol, Şükran Çağman, Tolga Bengü, Mehmet Kıymaz gibi ünlü isimler yer alıyorlar.

Proje yabancıların dikkatini çekti

Projenin konusu yabancı bir yayın kuruluşunun Türkiye temsilcilerinin de dikkatini çektiği kaydedildi. Set ziyareti sırasında projenin sahibi ve yönetmeni Mert Tuğberk Bora'dan bilgi alan temsilcilerin projenin çekimlerinin bitmesinin ardından daha somut bir değerlendirme yapacakları bildirildi.

Merakla beklenen proje Genfüzyon'un konusu şöyle; "Devlet tarafından gizlilikle yürütülen Gen 1 projesi için görevlendirilen bir genetik bilimci insanları yeniden hayata döndürebilecek bir bileşim üzerine çalışmaktadır. Deney aşamasında alınan veriler yeterli olmayıp 20 yıl üzerinde çalıştığı projenin sonlandırılmasının akabinde oğlunun trafik kazası geçirdiği haberini alır. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan genetik profesörü henüz deneysel aşamada olan aşıyı tüm risklere rağmen oğluna enjekte eder ve beklenmedik olaylar ve heyecanlı bir aksiyon başlar".