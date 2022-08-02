İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası kamerada

Ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası kamerada
Ünlü işkembecide 'yanlış sipariş' kavgası kamerada

Ümraniye’de ünlü bir işkembecide “yanlış sipariş” getirildiğini iddia eden müşteri, ile çalışanlar arasında çıkan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya döndü. Restoran dışına taşan kavgada tarafların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'ndeki ünlü bir işkembecide meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce olay büyüdü. Taraflar arasında kısa sürede tekme ve yumrukları kavgaya dönen olay restoran dışına taştı. Restoran dışına taşan kavgada tarafların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.