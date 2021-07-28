Ünlü komedyen Aydın'a geliyor

Komedi Dükkanı ile başlayan serüvenine Tolgshow ismiyle devam eden Tolga Çevik, Türkiye Turnesi kapsamında Aydın'a geliyor. “Arkadaşım” karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik, sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi'yle Aydınlıların karşısına çıkacak.

Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda, ünlü komedyen Tolga Çevik, 10 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Aydınlılar ile buluşacak.

Türkiye Turnesi kapsamında Aydın'da da gerçekleştirilecek olan gösterinin biletleri ise kategorilere göre 99 TL ile 198 TL arasında satışa sunuldu.