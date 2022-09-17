Ünlü kuaför İstanbul'da saç ektirdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Hair of İstanbul'da operasyon geçiren Zili, “Saç ekimi önemli bir işlem, bu konuda çok araştırma yaptım ve en doğru adresi buldum” dedi.

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Hairbysam adlı kuaför salonuyla Londra'da faaliyet gösteren ünlü kuaför Samet Zili, daha gür saçlara sahip olabilmek için saç ektirdi. Geçtiğimiz günlerde Londra'dan İstanbul'a gelen Zili, operasyon için Hair of İstanbul'u tercih etti.

“İleri teknikleri uyguluyorlar”

Veysel Mehmet Akdemir ve Fatih Mehmet Akdemir kardeşlerin CEO olduğu Hair of İstanbul'daki işlem sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı hissetmediğini belirten Samet Zili, operasyondan memnun kaldığını söyleyerek, “Dünyadaki gelişmiş sağlık merkezlerinin saç ekiminde kullandıkları ileri teknikleri uyguluyorlar. Teknolojiyi yakından takip ediyorlar. İşlem öncesinde de, sonrasında da hastalarıyla güzel bir iletişim kuruyorlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye sağlık alanında 1 numara”

Türkiye'nin sağlık alanında zirvede yer aldığını dile getiren Samet Zili, saç ekimi yaptırmaya karar verdikten sonra da uzun süre araştırma yaptığını ve sonunda kendi ülkesinde karar kıldığını belirtti. Zili, “Saçlarım zaten var, ancak daha canlı ve gür görünmesini istediğim için ekim yaptırmaya karar verdim. Çok araştırdım, sonunda yine ülkemi tercih ettim. Hair of İstanbul da bu alanda en iyisi. Hiçbir sorun yaşamadım. Tüm sağlık konularında olduğu gibi saç ekiminde de doğru tedavi çok önemli. Yaptırmayı düşünen herkese en iyi yerleri seçmelerini öneririm” diye konuştu.