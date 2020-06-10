Ünlü Kuaför Mete Şimşek: 'Saçlarınızı güneşe hazırlayın'

Kuaför Mete Şimşek, "Yeni normal sürece geçtiğimiz şu günlerde tatil planı yapanlar için özellikle söyleyebileceğim saçlarını sabahın erken saatlerinden itibaren güneş ışınlarına karşı korumaları. İlk önerim, plajda veya gün içinde saçların yıpranmaması için öncelikle UV filtre içeren bir saç koruyucusunun mutlaka kullanılması. Plajdan sonra duş alırken yapılacak saç bakımı da önemli. Çünkü saçlarınızda suyun tuzu kalıyor. O yüzden onarıcı özelliği olan şampuanla yıkadıktan sonra da bakım sütüyle ihtiyacı olan nemi saçlarınıza tekrar kazandırmalısınız." dedi.

Kırıkların saçı hem güçsüz hem de sağlıksız gösteren bir faktör olduğunu belirten Mete Şimşek, "Saçlarınız ıslakken normalden çok daha hassas olur. Kırık önleyici bakım kremlerinden birini kullanabilirsiniz. Bu işe yarayacaktır. Ama ıslakken saçlarınızı lastik bir tokayla toplamayın. Bu çok yapılan hatalardan biri." dedi.

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