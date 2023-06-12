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Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Akkuş adliyeye sevk edildi: "Bu iddialardan artık bıktım"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Akkuş adliyeye sevk edildi:
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Akkuş adliyeye sevk edildi: "Bu iddialardan artık bıktım"

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ve yanında çalıştığı ileri sürülen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım" dedi.

Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Akkuş adliyeye sevk edildi: "Bu iddialardan artık bıktım" - Tıkla İzle

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürüldü. Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş ve 2 çalışanı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Uğur Akkuş, emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" şeklinde konuştu.

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