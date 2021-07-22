Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada

İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, eski sevgilisinin tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, genç adamı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

