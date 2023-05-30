Ünlü modifiyeci Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde süratli bir şekilde 14 milyon liralık Ferrari ile seyreden Ünal Turan, lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen ultra lüks otomobildeki Turan ve sevgilisi Koynat, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur







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