Ünlü müzisyen Serdar Ortaç Ümraniye'de sahne aldı

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen Ümraniye Gençlik Konseri'nde Ümraniyeli vatandaşlarla bir araya geldi. DJ Kaan Gökman'ın da sahne aldığı konserde Ortaç, en sevilen şarkılarını Ümraniyeliler için seslendirdi. Yüzlerce vatandaş da Ortaç'a eşlik etti. Sahneye çıkan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Serdar Ortaç ve ekibine çiçek hediye etti. Başkan Yıldırım ile Serdar Ortaç, sahnede birlikte ‘Duyanlara Duymayanlara' şarkısın seslendirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İşte Ümraniye, işte Alemdağ Caddesi, işte 15 Temmuz Meydanı, işte Serdar Ortaç ve halkımız. Yarın 28 Mayıs demokrasinin bayramı. Yarın herkesi sandığa davet ediyorum. Bütün gençleri anneleri babaları, bütün büyüklerin hepsinin ellerinden öpüyorum. Lütfen oylarınızı kullanın. Sandığa hep beraber sarılalım. Ümraniye'de her şey daha güzel olacak inşallah. Bizler inşallah yarın hep beraber Cumhurbaşkanımızı seçerek, en fazla oyla birlikte tekrar Cumhurbaşkanı yaparak hizmetlere devam edeceğiz. Ümraniyelilere selam ediyorum” dedi.

Cem Güney Kılıç - Emre Sertdemir



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