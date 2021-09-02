Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil futbola geri döndü

Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil hayalini gerçekleştirdi. Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle tanınan Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Futbola olan sevgisiyle tanınan ve Bursa ekibinde kalecilik yaptıktan sonra geçtiğimiz senelerde antrenmanlara dahi katılan Erkan Kolçak Köstendil, bu hayalini Hollanda'da gerçekleştirdi.

Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. İmzayı atan Köstendil, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler"

Barış Yalım

