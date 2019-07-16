Ünlü oyuncu ifade verdi

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı. İfadesi alınan Aydın daha sonra serbest bırakıldı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

Festivale ödül töreni koordinatörü olarak katılan Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak ve festivalde atölye çalışmaları yapacak olan Samsun Sanat Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem adliyede Orhan Aydın'ı yalnız bırakmadı. Orhan Aydın, ifadesi alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Suat Salgın