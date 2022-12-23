Ünlü oyuncu Pakize Suda Muğla'da toprağa verildi

Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi. 70 yaşındaki sanatçının Menteşe Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazına, sanatçının ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, aynı zamanda oyuncu Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlalı yerel sanatçılar Gülnihal Demir ve oğlu Yiğit Dören ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi Pakize Suda'nın ablası ve yeğenleri cenaze törenine katılanların başsağlığı dileklerini kabul ettiler. Pakize Suda'nın İzmir doğumlu olmasına rağmen cenazesinin Muğla'ya defnedilmesini istediği öğrenilirken, Suda'nın vasisi olan yeğeni Dilara Alagözlü, teyzesi Pakize Suda'nın kendilerinden başka bir yakın akrabasının bulunmaması nedeniyle Muğla Menteşe'ye defnedilmesini istediklerini söyledi.

Pakize Suda'nın bir vasiyetinin olmadığını belirten Alagözlü, “Ailesi olarak zor bir süreçti bizim için. Özellikle bir süredir Alzheimer ile baş ediyordu teyzem. Zor bir hastalık. Ailemizde de olan ve bu sene içinde üç kişiyi Alzheimer'den kaybettik. Son dönemlerine kadar ilgilenmeye çalıştık, elimizden geleni yaptık. Doktorlarına çok teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Son dönemlerine kadar bizde kaldı. İyice zorlaştıktan sonra evde bakılamayacak hale geldikten sonra doktorların öngörmesi ile Alzheimer merkezine götürmek zorunda kaldık teyzemi. En son dönemde pıhtı attı artık. Son evresiydi Alzheimer'in. Pıhtı atınca yoğun bakıma alındı, felç oldu. Konuşma, yürüme yetisini kaybetti, şuurunu kaybetti tamamen. Solunum sistemi sorunu yaşadıktan sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, sevaplarını kabul etsin. Herkes hakkını helal etsin. Herhangi bir vasiyeti yoktu. Çünkü teyzem ölümü çok düşünmezdi, yaşamayı seven bir insandı” dedi.

Bekir Tosun - Aykut Kurt



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