Ünlü oyuncu Wilma Elles diş operasyonu geçirdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles, yaşadığı diş problemi nedeniyle gittiği Demet Ebru Ata Yıldız'a ait Ata Diş Kliniğinde başarılı bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu Elles, profesyonel bir ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Ekip tarafından bilgilendirilen Wilma Elles, klinikte görevli sağlık ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Klinik çıkışında kısa bir açıklama yapan Wilma Elles, “Dişlerimin bu kadar kısa sürede bitirilmesini tahmin etmezdim, çok şaşırdım. Ortam çok güzel ve hijyenikti. Ekip çok profesyonel bir çalışma yaptı, yakın zamanda tekrar geleceğim” dedi.