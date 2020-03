Ünlü radyocuların gençlerle sohbeti eğlenceli anlara sahne oldu

Sultangazi'de bu yıl ilk kez gençlerin iletişim becerilerini artırmak ve iletişimin önemini anlatmak amacıyla ‘İletişim Sohbetleri' adında bir program düzenlendi. 5 hafta boyunca her Çarşamba günü yapılacak programın ilki Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda yapıldı. Söyleşiye ünlü radyocular Hopdedik Ayhan, Adem Metan, Cenk Sarıkaya ve Serdar Gökalp katıldı. Tayfun Ayaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada ünlü isimler hem kendi tecrübelerini paylaştı hem de gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Oldukça keyifli anların yaşandığı söyleşide Sultangazi'de yaşayan 12'inci sınıf öğrencileri hem radyoya hem de iletişime dair merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Programda İsa Yılmaz isimli bir öğrenciyi sahneye çağırıp temsili radyo programı yapan Hopdedik Ayhan'ın son günlerde gündemde olan korona virüs nedeniyle ‘bir süre böyle' diyerek öğrenciyle tokalaşmaması da dikkat çekti. Hopdedik Ayhan öğrenciyle tokalaşmak yerine dirsek selamı vermeyi tercih etti. Program sonunda konuklar ve öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerin medyaya bakışının yeni medyayla farklılaştığını söyleyen Hopdedik Ayhan, “Biz radyoların ilk yıllarından bu yana mikrofon başındayız ama hayat değişti. Genç kardeşlerimizin artık medyaya bakışı, yeni medyayla çok daha farklılaştı. Onların girdiği mecralar, ulaştığı insanlar farklı. Biz bir tarafından radyoyu da anlatalım dedik. Radyoyla sosyal medyayı birleştirip yayın yapıyoruz. Onların dünyası çok daha farklı olduğu için ‘Acaba onlara dokunabilir miyiz?' dedik. Bu programa geldik. Ümit ediyorum eğlenmişlerdir. Ben çok eğlendim. Genç kardeşlerimizin dünyasına bizlerin de biraz inmesi gerekiyor. Onları bize çekeceğiz, biz de onlara ineceğiz “ diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Serdar Gökalp, “Öğrencilerle beraber olmak beni çok mutlu eden bir şey. Bugün burada değerli meslektaşlarımla beraber öğrencilerle buluşmuş olmak daha da mutlu etti beni. Genelde ben panel ve sahnelere tek başıma çıkıyorum. Bugün dört radyocu aynı sahnede olmak çok ayrı bir mutluluktu. Katılım da güzeldi. Çok eğlenceli bir muhabbet oldu. Sultangazi Belediyesi'ne gençlerle bizi buluşturduğu için ben teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Gençlerle bir arada olmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Cenk Sarıkaya, “Biz gençlerle bir araya gelmeyi çok fazla seviyoruz. Zaten çok konuşan bir sektördeyiz. Konuşmayı aslında hayatın her alanında seviyoruz. Sahnede seviyoruz. Radyoda seviyoruz. Gençlerle bir arada olmak bizim için çok daha keyifli. Çünkü onlara mesleki anlamda bir yol açabiliyorsak bir ışık verebiliyorsak bizim için çok önemli. Bugün burada iletişimin her alanını konuştuk. Doğru kullanıldığında iletişimin bize ve onlara nasıl bir katkı sağlayacağını konuştuk. Ben Sultangazi belediye başkanına da çok teşekkür ediyorum “ dedi.

Kendilerinin bu tarz söyleşiler sonrası çok şey öğrendiklerini ifade eden Adem Metan, “İletişim üzerine arkadaşlarla çok keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Bilgi birikimlerimizi paylaştık ama bunun daha da ötesinde bizim kendimizi güncellemek açısından da bu tarz etkileşimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizimde böyle söyleşiler sonrasında öğrendiğimiz çok şeyler oluyor. Sultangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum“ dedi.

