Ünlü şair Küçük İskender alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden ünlü şair “Küçük İskender” için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlemişti. Törenin ardından Küçük İskender'in cenazesi Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sanatçılar Orhan Alkaya, Orhan Aydın, çok sayıda sanatçı, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşlarının sel olduğu cenazenin başında katılanlar dua etti. Tabutun üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfiller bırakıldı. Küçük İskender'in öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından helallik alınması ve dua edilmesi sonrasında Küçük İskender'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Cenaze araca götürülürken, katılımcılardan yoğun alkış yağmuruna tutuldu. Cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker