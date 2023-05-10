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Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü... O anlar kamerada

Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü... O anlar kamerada
Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü... O anlar kamerada

Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, hayranı yüzünden koruma tarafından müdahale edilirken sahneden aşağı düştü. Düşen ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü... O anlar kamerada - Tıkla İzle

Merkez Akdeniz İlçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat evi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahneden şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruma olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öteyandan Kibariye'nin düşme anları bir çok cep telefonu kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

 

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