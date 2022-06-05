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Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başkent Millet Bahçesi'nde sahne aldı

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Türkiye Çevre Haftası” kapsamında düzenlediği konserde sahne aldı.

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başkent Millet Bahçesi’nde sahne aldı - Tıkla İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye Çevre Haftası” dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı Ankara'da sahne aldı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen konserde Sarıkabadayı sevilen parçalarını seslendirdi.

Müzik dolu bir gece yaşayan Ankaralılar konserde çok eğlediklerini dile getirirken bu tür konserlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Konserin çok eğlenceli geçtiğini belirten Ankaralı müziksever, “Millet Bahçesi'ne geldik. Konser çok eğlenceli geçiyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da çok eğlendi” dedi.

Bakanlığın “Sağlıklı Çevre Yaşamı” konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlediği etkinlikler ve konserler 5 Mart Pazar günü saat 22.00'a kadar devam edecek.

Hidayet Türkyılmaz
 

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