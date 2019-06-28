Ünlü sanatçılar bu sefer engelli sporcular için söyledi

Şişli'de bulunan Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne destek amaçlı düzenlenen geceye katılan sanatçılar bu sefer şarkılarını Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübündeki sporcular için söyledi. Destek amaçlı düzenlenen geceye sanatçılar Yağız, Ersan Er, Rumeli Ekrem, Turan Şahin,Tarık Tüfekçi, Deniz Gencay, Şafak Sönmez ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen destek gecesinde konuşan Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü İkinci Başkanı Kadir Balık, “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olsa milyonlar döküyorsunuz. Aslında bu arkadaşlarımız engelli değil, engelli olan bizleriz. Siz devam edin o kişilere destek olmaya. Çünkü bir gün evinden çıktığın zaman sende engelli olabilirsin. İşte bu kadar sanatçı 1 TL almadan bu geceye geldiler. Sizler gecemize bile sahip çıkmadınız. Destek veren iş adamlarına çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef bu Türkiye'nin bir kanayan yarası. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Diyor ki engelli kardeşlerimize kapılar açılsın. Sanatçılarımız geldi. Bugün Şişli Yeditepe Engelli takımı Türkiye'ye imza attı. Çünkü engellilere sizler sahip çıkın. Bu sanatçıların durumu belli. Ama bu geceden 1 TL para almadılar. Bizim mücadelemiz devam edecek” dedi.

Sunuculuğunu Ece Pirim'in yaptığı gecede sahne alan sanatçılar şarkılarını seslendirdi. Gecede sahne alan sanatçılar engelli sporculara gösterilmeyen ilgisizlikten yakınırken, Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne destek amaçlı düzenlenen geceye katılan sanatçılara teşekkür mektubu takdim edildi.

Selim Bayraktar

