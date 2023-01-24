Ünlü sanatçıların içli köftesi Adana'dan

Çağla Tokay, bundan 7 yıl önce kızı Hatice Naz'a hamile kaldı. Tokay, hamileliği döneminde Arnavut ve Boşnak böreğine aşerdi ancak hiçbir yerde bulamadı. Tokay bu nedenle internetten börek tariflerine bakıp evde yapmaya başladı. Bir süre sonra çevresine de ikram ettiği börekler çok sevilince bu kez evde imalata başladı.

Bir yıl evde börek yapan Tokay, daha sonra bir dükkan açıp buradan Türkiye'nin 81 iline satış yapmaya başladı. Tokay'ın el lezzetini çok beğenen ve Adana'nın yöresel yemeklerinin en başında gelen içli köfte yapması da müşteriler tarafından istendi. Tokay, bu talep üzerine içli köfte de yapmaya başladı. Tokay'ın yaptığı içli köftelerin ünü de kısa sürede Adana'nın dışına taşarak 81 ile dağıtılmaya başlandı. Tokay şimdi haftada bine yakın içli köfte satıp kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Daha önce her Adanalının yaptığı ancak şimdiki genç kızların bilmediği içli köfteyi yemek isteyen bir çok ünlü de Tokay'ın kapısını çalıyor. Bu ünlüler arasında ünlü sanatçı Selami Şahin ile Ahmet Selçuk İlkan'ın da olduğu öğrenildi.

Yemek sektörüne böreğe aşerme sonucu girdiğini, börekten sonra müşterilerin talebi üzerine içli köfteye de başladığını belirten Çağla Tokay, “Haftada bine yakın içli köfte yapıp satıyorum. Şuan tereyağ ve özel sosla yaptığım içli köfteler çok tuttu. Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin bile sipariş veriyor. Bu sanatçılar düzenli olarak içli köfte alıyor. Biz eski usul içli köfte yapıyoruz” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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