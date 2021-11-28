Ünlü sanatçının acı günü

Geçtiğimiz gün Antalya'da bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şakir Kaya için memleketi Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Kent merkezi Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ünlü sanatçının babası için, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının bitmesiyle ünlü sanatçı babasının tabutunu sırtlayarak cenaze aracına götürdü. Ardından Şakir Kaya, Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi.



Onur Erden

