Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın babasının vasilik yetkisi askıya alındı

ABD'li şarkıcı Britney Spears'in babası Jamie Spears'a, 2008 yılında zihinsel sağlığı nedeniyle hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti. Ünlü şarkıcının, babasının vasilik görevinin sona ermesi için açtığı davada önemli bir adım atıldı. Los Angeles Mahkemesi, Jamie Spears'a verilen vasiliği askıya aldı. Şarkıcı adına yasal işlemleri yürüten baba Spears'tan alınan vasilik yetkisi kamu muhasebecisi John Zabel'e devredildi. Bu süreçte, baba Spears'ın görevi kötüye kullanıp kullanmayacağı da araştırılacak.

Geçtiğimiz yaz ortaya çıkan istismarın ardından şarkıcı, mahkemede gözyaşları içinde 20 dakikalık ifade vermişti. Vasilik görevinin babasından alınmasını isterken, baba Spears ise hakkındaki istismar iddialarını ise reddetmişti.

Hayranlarından şarkıcıya destek

Kararın ardından Britney Spears'ın hayranları mahkeme önünde toplandı. Kararı memnuniyetle karşılayan hayranlar, gözyaşlarına hakim olamadı.