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Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen Türkiye turnesinde

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen Türkiye turnesinde
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen Türkiye turnesinde

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Türkiye turnesiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20 Ocak-10 Mart arasında gerçekleşecek turnedeki konserlerin biletleri ise Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

"Büyük İnsan" adlı parçayla yıldızı parlayan şarkıcı Gökhan Türkmen, Türkiye turnesine hazırlanıyor. Türkmen, 20 Ocak'ta başlayıp 10 Mart'a kadar sürecek konser serisi çerçevesinde İstanbul, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Isparta, Denizli, Konya, Ankara, Kayseri, Mersin, Gaziantep, Erzurum, Trabzon ve Ordu'daki hayranlarıyla buluşacak. Bütün konserlerin biletleriyse Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Adil Özdemir
 

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