Ünlü şarkıcı konserde üşüyünce daldığı kahvede pişti oynadı

Sanatçı Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Havanın giderek soğuduğu konserde "Aşkın Mapushane" isimli şarkısını söylediği esnada Levent, üşüyerek sahneden inip yakınlarda bulunan bir kahvehaneye girdi. İçerideki masalarda oyun oynayanlara katılan Levent, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da masadakilerle birlikte pişti oynadı.

Pişti masasında kaydedilen videoyu "Hayatımdaki en ilginç konser" sözleriyle paylaşan Levent, "Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim, bir taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerini kullandı.

Emre Akarca



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