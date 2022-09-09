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Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı
Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı - Tıkla İzle

Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

Tuğba Altıntop kimdir?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Aykut Zor
 

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