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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı. Özer'in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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