Ünlü şeflerin gastronomi buluşması

Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi yeni binada gerçekleşen 4. Gastronomi Buluşması, gastronomi bölümü öğrencilerinin yanı sıra; farklı bölümlerden öğrencilerin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Şef Tevfik Alparslan, Şef Berk Kısıkçılar, Şef Aylin Yazıcıoğlu, Şef Kaan Sakarya, Şef Derin Arıbaş, Şef Bengi Kurtcebe, Şef Esen Hünal ve Şef Ferhat Bora'nın katılımlarıyla, öğrenciler mutfağın püf noktalarını öğrendi ve sektöre dair sorularının cevabını aldı.

“Türk Gastronomisi çok fazla yol aldı”

Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü çok uzun zamandır beğenerek takip ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Şef Tevfik Alparslan, “Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörle ilgileniyorum. Birçok birikimim var. Pek çok uluslararası çalışmalarım oldu. 20 yılı aşkın süredir de şeflik yapıyorum. Bu birikimlerimi ve tecrübelerimi de burada öğrenciler ile paylaşacağım. Onlara tüm bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Gelecekte onları nasıl bir meslek, nasıl görevler bekliyor bunların öncüsü olarak gereken tüm bilgileri vereceğim” dedi.

Genç şef adaylarına bir de tavsiyelerde bulunan Alparslan, “Daha çok kendi ülkemizde olan ürünlerle yemek yapmaları gerekiyor. Sürekli çalışmaları gerek. Aşçılığı çok sevmeleri ve kendilerini devamlı geliştirmeleri lazım. Çok iyi restoranlarda çok iyi şeflerle çalışmaları onları çok fazla ileri taşıyacaktır. Türk Gastronomisi çok fazla yol aldı. Özellikle artık ithal ürünlerle değil de yerli ürünlerle yemekleri yapıyoruz ve bu onlara daha çok şey katacak. Yerli ürünlerin en büyük özelliği mevsimine göre farklılık göstermeleridir. Bizim öyle güzel coğrafyamız var ki dünyanın en değerli ürünleri neredeyse bizim ülkemizde. Bunları artık ön plana çıkartıp kendi ürünlerimizle yemekler yapmalıyız ki, Avrupa'nın önüne geçebilelim” şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimiz daha öğrenim hayatında sektöre hazır hale geliyor”



Birbirinden değerli şefleri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Esat Özata, “Türkiye'de gastronomi kavramı çok yeni bir kavram. Bu bölümü isteyen gençler direkt şef olmak istiyorlar. Fakat gastronomi, birçok disiplini içerisinde bulunduruyor. Psikoloji, sosyoloji, tarih gibi birçok alan bulunan multidisipliner ağı. Bu bağlamda farklı perspektiflerden bakmalarını öğrencilere tavsiye ediyoruz. Sektörün hem şeflerini, hem işletmecilerini, hem sosyologlarını yani kısacası yemeğe, yemek kültürümüze farklı bakış açısı kazandırmak için bu tip organizasyonları yapıyoruz. Öğrencilerimiz, öğrenim hayatları boyunca bu bilgilerle donatılmış şekilde sektöre hazır bir şekilde başlayabilsinler” ifadelerini kullandı.

Buluşmada, söyleşilerin yanı sıra; katılımcılar, müzik eşliğinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve aşçılık bölümü öğrencilerinin hazırladığı sokak lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Lezzet şöleni olarak geçen buluşmada ayrıca, yarışmalarla eğlenceli dakikalar yaşanırken, workshopları izleme imkânı da vardı. Fuaye Alanında ziyarete açılan ‘Bir Usta Bir Yemek' fotoğraf sergisi de katılımcıların ilgisini çekti.