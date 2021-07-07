Ünlü sporcular Kapalıçarşı'da şov yaptı

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul'u ziyaret etti ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Red Bull'un ‘Grand Maze' olarak adlandırılan video projesi için İstanbul'a gelen Dominic Di Tommaso, bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliğinde Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi.

Di Tommaso ve Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanmış kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı'nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken renkli görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar.

Verilen bilgiye göre, 7 gün süren, ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze, RedBull.com/grandmaze adresinde izleyicilerle buluştu.