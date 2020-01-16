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Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ'de

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ'de
Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ'de

Stand-up dünyasının öne çıkan isimlerinden Cem İşçiler, ”Komik Olan Ben Değilim” adlı gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk oluyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), stand-up dünyasının sevilen isimlerinden Cem İşçiler'i ağırlıyor. İşçiler, “Komik Olan Ben Değilim” adlı gösterisiyle 6 Şubat Perşembe günü, saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Cem İşçiler, bugüne kadar 200'den fazla sahnelediği "Açık Konuşuyorum" adlı tek kişilik gösterisine, hayatındaki deneyimlerden yeni örnekler ekleyerek “Komik Olan Ben Değilim” ismiyle devam ediyor. Daha önce Haldun Dormen Sahnesi, Muammer Karaca Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Old City Comedy Club, Tiyatro Prizma Sahnesi gibi pek çok yerde izleyicisiyle buluşan İşçiler, kendine özgü hikâyeleri ve samimi anlatım tarzıyla dikkat çekiyor. 2009 yılında Edirne, Keşan'da katıldığı bir stand-up yarışmasında birinci olarak meslek hayatına adım atan komedyen, gösterilerinde hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerden de ilham alıyor.

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