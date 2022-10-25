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Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Ünlü gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç, twitterdan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ümit Kıvanç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”

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