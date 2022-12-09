Ünlü tasarımcı Cafer Andıç, modaya yön veren defilelerin sırlarını anlattı

Defile nedir ve nasıl organize edilir sorularına açıklık getiren ünlü moda tasarımcısı defilenin püf noktaları ve amacını açıkladı.

“Defile sadece yeni sezon kıyafet sergisi değildir”

Cafer Andıç defilenin sadece yeni sezon giysilerin tanıtıldığı bir platform olmadığını belirtti. Bir ritüel gibi özel ve büyük gösterilerin yapılabildiği her bir organizasyonda aslında bir hikaye paylaşıldığını dile getiren Andıç, "10 dakika gibi kısa sürelerde büyük hikayeler anlatılıyor. Unutulmaz şovlar düzenleniyor. Arşivlere eklenen defileler moda tutkunlarının hafızalarına kazınıyor. Platformlar değişse dahi şov hep devam ediyor. Dijital platformlar üzerinde de yapılmaya başlanılan defile organizasyonları özel çalışmalar ve büyük emekler ile ortaya çıkartılıyor. Ikonik defileler ile moda tasarımcıları tasarımlarını unutulmaz hale getirebiliyor" dedi.

“Defile nasıl organize edilir”

Andıç, defilenin nasıl organize edilmesi gerektiği konusuna da değindi. Defile dünyasının, moda sektörünün can damarlarındandır diyen moda tasarımcısı Cafer Andıç defile hazırlığı çalışmaları hakkında özet niteliğinde bilgiler paylaşarak, "Öncelikle defilede kullanılacak olan parçaların organizasyonu, defilenin hikayesini belirleyen unsur olmakta. Eşsiz ve özele oluşturulan kıyafetler, diğer yanda kıyafetleri üzerinde en iyi şekilde taşıyacak mankenler ile birleştirilir. İzleyici sayısının önceden belirlenmesi de gösterinin yapılacağı mekanın uygun olarak seçilmesinde bir kriterdir. Işık sisteminden oturma düzenine iyi bir sergi için gerekli tüm parametrelere özen gösterilmesi gerekir. Podyum boyutu ve zemin özellikleri göz önünde bulundurularak teknik olarak bir sorun yaşanmasının önüne geçilmektedir. Kişiselleştirme efektleri ve müzikleri ile defileler eşsiz hale getirilmektedir" diye konuştu.

Cafer Andıç defileler için özelleştirme çalışmalarının öneminden de bahsetti. Andıç, "Spesifik bir müzik grubu ile çalışmak, klişelerin dışına çıkmak akılda kalan kaliteli bir defile için uygulanabilir adımlardandır. Defile organizasyonlarının konu ile alakalı olan kişilere bir şeyler katabilmesi önemlidir. Seyirciler defileden farkındalıkla ayrıldıklarında daha memnun olurlar. Ayrıca defile amacı olarak bir yardım amacı gütmek de faydalı olacaktır. Seyirciler de defileye katkı yaparlar. Bunun göz ardı edilmemesi önemlidir. Seyirciler olmazsa defilenin ihtişamının önemi kalmaz" ifadelerini kullandı.

Muhsin Taş



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