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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 5 işletme 15 gün süreyle kapatıldı

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 5 işletme 15 gün süreyle kapatıldı
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 5 işletme 15 gün süreyle kapatıldı

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de faaliyet gösteren 5 işletmenin, korona virüsü tedbirlerine uymadığı ve "toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği" gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldığını bildirdi.

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de faaliyet gösteren 5 işletmeyi korona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapattı.

Çeşme Kaymakamlığının resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 11 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Halkımıza duyurulur." 

Muhammet İsa Atagöz
 

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