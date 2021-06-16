Ünlü tatil merkezi Çeşme'de günlük aşı kapasitesi 3 bine çıktı

İşçi ve memurların tamamı için aşı uygulamasının da başlamasıyla aşıya talepte büyük artış yaşanırken, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde de uzun aşı kuyrukları oluştu. Hastanede, sabah saat 09.00'da aşılama başlarken, aşılama gece 23.00'e kadar kesintisiz devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hastanede 15 Haziran 2021 Salı günü bin 700 aşı yapılırken, alınan ek önlemlerle günlük aşı kapasitesi 3 bine çıkarıldı.

Yetkililer, hastanedeki sağlık çalışanlarının aşılama için yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sağlıkları için kuyruklarda sabırla beklemelerini, aşının Covid-19 virüsünü yenmek için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, aşı kuyruğunda bekleyen vatandaşların maske ve mesafe kurallarına da titizlikle uymaları uyarısında da bulundu.

Muhammet İsa Atagöz

