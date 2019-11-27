Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan ilginç istek!

2018 yılı Temmuz ayında Nilüfer'e bağlı Lefkoşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise cinayetten tutuklandı.

Yılmaz S. hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Duruşmaya Yılmaz S., taraf avukatları, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman ve annesi Necla Karaman katıldı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan dayı, yeğeniğni lüks içerisinde yaşamakla suçlayarak, kendi mali zorluklarını anlattı. Yeğeninin çocuklarını işten çıkarttığını, haftalıklarını kestiğini, kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi.

Anne Necla Karaman ve eşi Yadigar Karaman, şikayetçi olduklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık ise, "Başkanım, bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kararı biz vereceğiz" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmaya sanığın isteği üzerine bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

