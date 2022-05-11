Ünlü türkücü Ferhat Güzel darp iddiasıyla hakim karşında

Türkücü Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etmiş, karakola giderek şikayette bulunmuştu. Ağustos 2021'de gerçekleşen olayda Güzel'in sevgilisi Aksoy da darp edildiğini öne sürerek türkücüden şikayetçi olmuştu. Şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ferhat Güzel hakkında ‘basit yaralama' ve ‘hakaret' suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise ‘basit yaralama', ‘tehdit' ve ‘mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz müşteki sanık Ferhat Güzel avukatıyla birlikte hazır bulunurken, tutuksuz müşteki sanık Nurten Aksoy ise avukatı olmadan duruşmaya katıldı.

"Arkamdan gelerek bana tekme ve tokat atmaya başladı''

Duruşmada beyanda bulunan Ferhat Güzel, sevgilisi Nurten Aksoy ile Bodrum'da tatil yaptıkları sırada kredi kartlarına ve gayrimenkullerime haciz konulduğunu öğrendiğini söyleyerek, ‘'Bir süre sonra İstanbul'a döndük ve adliyeye gidip araştırmak ve olayın esasını öğrenmek istedim. Diğer müşteki sanık benimle gelmek istemedi, bana Nurten Aksoy tarafından icra takibi yapıldığını bu nedenle tedbir konulduğunu öğrendim. Arayıp durumu izah ettiğimde bana güldü ve ‘bir şey yok, avukatıma söyleyeceğim icra takibini geri alacağım' dedi. Avukatıyla birlikte benden para alma peşinde olduklarını anladım, daha sonra Taksim'de bir mekanda buluştuk ve bana ‘para vereceksin, 30 bin lira ver ben de icra takibini geri alayım' dedi. Talebini kabul etmedim ve oradan gitmek istedim, giderken arkamdan gelerek bana tekme ve tokat atmaya başladı. Beni evime kadar takip etti, eve kendisini almadım ve içerideki eşyalarını camdan poşetle attım'' dedi.

"Ben bana bir erkek vurdu zannettim''

Müşteki sanık Ferhat Güzel beyanının devamında ‘'Daha sonra bana eşofmanının içeride kaldığını söyledi, ben de dairenin kapısını araladım. Bu sırada Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana ayağıyla vurdu. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı evdeki eşyalara zarar verdi. Sakın olmasını istedim. Sonra kendisine kırık parçalarla zarar vermeye başladı. Ben anladım ve ona bir anda sarıldım. Elinde bıçak vardı, ben bir şekilde bunu dışarı atarak kapıyı kapattım. Kendisine ‘seninle işim kalmadı' dedim. Elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu ben bana bir erkek vurdu zannettim. Bu arada polis aracı bulunduğumuz yerden geçti. Burnumda hafif şişlik oluştu. Hastaneye götürüldük, oradan da polis merkezine giderek ifade verdik'' şeklinde konuştu.

"Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu''

Diğer müşteki sanık Nurten Aksoy ise mahkemede, Güzel'in söylediği her şeyin yalan olduğunu belirterek, ‘'Yalan söylüyor, size burada ben yaptım demez. Biz kendisiyle 4 yıldır aynı evi paylaştık. Kendisine artık bu ilişki nereye gittiğini, ya aile kurmamızı ya da ayrılmamızı söyledim. Daha önce kendisini 2 kez icraya vermiştim. Sonrasında anlaşmıştık. Bana neden icraya veriyorsun ben istesen verirdim parayı dedi. Bana sürekli yanlış yaptığını görünce icra evraklarını geri çekmedim. Mekandan çıkarak birlikte yürüdük. Ben taksiye binmek istedim, taksiyle daha önce yaşadığımız eve gittik ve eşyalarımı verirken bana ‘icraları geri çek ilişkimize devam edelim' dedi. Ben kabul etmeyince yüksek sesle konuşurken tartışma başladı. Kolumu kapı arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki çıtayla vurdu. Aşağı indim ve arkamdan gelerek kollarımdan tutarak tekrar eve çıkardı. Elimde bıçak da yoktu, evdeki hiçbir şeyine de zarar vermedim. Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu. Ben kendisini tehdit etmedim, mala zarar verme suçunu da işlemedim'' ifadelerini kullandı.

Alınan beyanların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Adamı meşhur ediyorum''

Duruşmanın ardından Ferhat Güzel bir açıklama yapmak istemezken, Nurten Aksoy ise "Şimdi bu yaptığım şeylerden de yine prim yapacak, bir iş kapısı, bir ekmek kapısı çıkar diye bir şeyler yapacak. Şimdi bununla alakalı o kadar çok yalan konuştu ki içeride ve kabul etmiyor. Benim sevgilimi meşhur yapıyoruz, adamı meşhur ediyorum. Biraz iş kapısı açılacak ona'' ifadelerini kullandı.

Sema Demir

