Ünlü youtuber feci kazada ölümden döndü! Enes Batur kaza geçirdi

Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

Aracın tekeri yerinden fırladı

Feci kazada Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sevgilisi sarılarak teselli etti

Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Murat Horoz

