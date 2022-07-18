Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. İddiaya göre ünlü manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da katıldığı bir düğün sırasında otelin ikinci katındaki boş bir odada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü manken Tuba Özay dumandan etkilenmezken sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendikleri belirtildi. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 11 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Şinasi İnan

