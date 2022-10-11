Ünlülerin estetik gülümseme sırrı

Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Hollywood gülüşü” olarak adlandırılan diş estetiği tedavisi hakkında bilgi verdi. Ekiz, ''Adından da anlaşılacağı üzere Hollywood gülüşü, dünyaca ünlü starların kusursuz gülüşlerinden esinlenilerek geliştirilmiş bir tedavi prosedürüdür. Yapılan tedavide amaç; kişilere doğal ve estetik bir görünüş kazandırmaktır. Bunun için de sadece diş beyazlatmak yetmez. Dişler orantılı, diş etleri de sağlıklı görünmelidir. Bu kapsamda yapılan uygulamalar ile dikkat çekici gülüşlere sahip olmak mümkündür'' dedi.

Hekimlik, estetik ve sanat bir arada

Gülüş tasarımının tamamen kişiye özel bir tedavi süreci olduğunu dile getiren Dr. Ömer Ekiz, “Çoğu kişi gülerken veya konuşurken ağzını gizleme gereği duyar. Bunun nedeni, gülüşlerinden memnun olmamalarıdır. Hollywood gülüşünde de temel hedef yüze özel ve ideal bir gülüş sağlayabilmektir. Gülüş tasarımında; diş hekimliği, estetik ve sanat bir aradadır” şeklinde konuştu.

Dudaklara da müdahale ediliyor

Dr. Ekiz, “Estetik gülüş tasarımı hangi işlemleri içerir” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Estetik diş hekimliği kapsamında dişler, diş etleri ve onu çevreleyen dudaklar bulunmaktadır. Dişlerdeki renk bozuklukları; diş temizliği ve beyazlatma gibi uygulamalarla düzeltilir. Çapraşık dişler için ortodontik tedavi uygulanır. Diş eksiklikleri implant uygulamalarıyla giderilir. Dişlerin yüzeylerine Emax Lamina veya kuronlar uygulanabilir. Diş etlerinin çok fazla görünmesine sebep olan ince dudak konturu veya gülümseme esnasında çok aşırı kasılan üst dudak kasları da dolgu gibi uygulamalarla düzeltilir.”

En az girişim ile en estetik sonuç

İstanbul-Sarıyer'de bulunan Ekiz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde hizmet veren Dr. Ömer Ekiz, “en az müdahale ile en estetik sonucu” hedeflediklerini de belirterek, “Kliniğimizde gerçekleşen her uygulamada en az girişim ile en estetik sonuçları almayı hedefleyen minimal invaziv diş hekimliği konseptini uyguluyoruz. Minimal invaziv diş hekimliği, mümkün olduğunca doğal diş yapısının korunması temel amacı etrafında tasarlanmış modern bir diş hekimliği uygulamasıdır. Hollywood gülüşü tasarımı için de aynı konsept geçerli. Tasarım sürecinde mümkün olan en az müdahaleyle en estetik görüntüyü elde etmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

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