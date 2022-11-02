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Unutulan 400 çift ayakkabıya gözü gibi bakıyorlar

Unutulan 400 çift ayakkabıya gözü gibi bakıyorlar
Unutulan 400 çift ayakkabıya gözü gibi bakıyorlar

Adana’da 32 yıldır ayakkabı boyacılığı ve tamiratı yapan iki kardeş müşterilerinin 10 yıl içerisinde unuttuğu yaklaşık 400 çift ayakkabıya bir gün geleceklerini düşünerek özenle bakıyor, bakımlarını da yapmayı ihmal etmiyor.

Unutulan 400 çift ayakkabıya gözü gibi bakıyorlar - Tıkla İzle

Kozan ilçesinde 32 yıldır ayakkabı boyacılığı ve tamiratı yapan Hasan ve Harun Akdoğan kardeşler müşteriye mahcup olmamak için unutulan ayakkabılara gözü gibi bakıyor. 10 yıl öncesine kadar unutulmuş olan 400 çift ayakkabıya özenle bakan kardeşler 'sahipleri bir gün gelir, bulamazlarsa mahcup oluruz' diyerek muhafaza ediyor. Mesleklerini büyük bir sevgi ile yaptıklarını aktaran 32 yıllık garip boyacılar ismiyle tanınan Akdoğan kardeşler, kimi müşterilerinin vestiyer yerine ayakkabılarının bakımlarını yaptırarak boyacı dükkanına emanet ettiğini belirtirken, kimi müşterinin ise ayakkabılarını unuttuğuna dikkat çekti.

Beril Solmuşgül

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