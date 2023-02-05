Unutulan sanatını 13 metrekare atölyesinde yaşatıyor

Tarihi milattan öncesi yıllara dayanan marküteri sanatı, hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmadan ahşap üzerine yapılıyor. Yüzlerce yıllık bu sanatı Türkiye'de çok az kişi icra edebiliyor. 30 yıldır marküteri sanatıyla ilgilenen Kıymet Korkmaz, 13 metrekarelik atölyesinde unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı devam ettirmeye çalışıyor.

Marküteri sanatçısı eşine, yanında asistanlık yaparak başlayan Korkmaz, “Bu sanata eşim sayesinde başladım. Eşim çok önemli bir marküteri sanatçısıydı. Dolayısıyla bende onun yanında asistanlık yaparak başladım. Ama demek ki benim de ruhumda varmış. Çok seviyorum, burası bile 13 metrekare, benim kocaman dünyam diyorum. Burada çok mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

Osmanlı'da saray süsleme sanatı olarak anılıyor

Marküterinin Osmanlı Devleti döneminde saraylarda pek çok rastlandığını belirten Korkmaz, “Marküteri, Osmanlı'da saray süsleme sanatı diye geçer. Osmanlı'da sehpalarda, dolaplarda, yatak başlarında görülüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in de rivayetlere göre marküteriye ilgi gösterdiği, uğraştığı söylenir. Milattan önce 3 bin yıllarına dayanan çok eski ve detaylı, ama bir o kadar da zahmetli ve pahalı bir sanat” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yok denecek kadar az marküteri sanatçısı var

Yapımı zahmetli ve pahalı olan bu ahşap sanatını Türkiye'de yok denecek kadar az kişi yapabiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş marküteri sanatına genelde özel müşteriler ilgi duyuyor. Bursa'da marküteri sanatıyla uğraşan iki kişiden biri olduğunu söyleyen Korkmaz, “Pek bilinen bir sanat değil, bununla beraber marküteriye aşık olan insanlar var. Çok özel müşterilerimiz var. Pahalı bir sanat olduğu için herkese hitap etmiyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat, şimdi yok denecek kadar az. Türkiye'de bir elimizin parmaklarını geçmeyecek kadar sayılı yapanlar var. Bursa'da benim bildiğim benden başka yapan bir kişi daha var” diye konuştu.

14 yılda 4 adet sattı

Balibey Han'daki atölyesini kurduğu 2009 yılından bu yana sadece 4 adet tablo satabildiğini söyleyen Korkmaz, satılan tablolardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek için alındığını ifade etti. Korkmaz, “2009 yılından beri bu atölyedeyim. İlk açılan atölyelerdenim. Ancak şöyle söyleyebilirim ki sattığım marküteri tablo sayısı 3 ya da 4 adet. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek için alındı. Diğerleri de benim marküteriye aşık olan müşterilerim” dedi.

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