Unutulmaz eserler rock tarzıyla yeniden yorumlanıyor

Unutulmaz sanatçılar İlhan Şeşen, Barış Manço ve Cem Karaca'ya ait şarkıları Anadolu Rock müzik tarzıyla yorumlayan Hakan Ergün, son olarak İlhan Şeşen'e ait ‘Ne İstesem Oluyor' adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hakan Ergün, unutulmaz eserleri kendi tarzıyla yeniden yorumlayarak genç nesle aktardığını ve beğenilen geri dönüşler aldığını ifade ediyor. Geri dönüşlerin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Hakan Ergün; “Olumlu ve beğeni dolu yorumları, yaptığım işte doğru yolda olduğumun bir kanıtı olarak görüyorum” dedi.

“Unutulmaz eserleri genç nesle aktarıyorum”

Geçtiğimiz aylarda Barış Manço'nun 'Ahmet Bey'in Ceketi' adlı şarkısını yorumlayarak klip çeken Hakan Ergün, “Haddimi aşmayarak unutulmaz şarkıları yeniden yorumluyor ve genç nesile aktarmaya devam ediyorum. Olumlu geri dönüşler aldığım için doğru yolda olduğuma eminim. Yakın bir zamanda yine İlhan Şeşen'e ait ‘Ne İstesem Oluyor' parçasıyla müzikseverlerle buluşacağım için oldukça heyecanlıyım. Umarım yeni yorumlayacağım bu şarkı da çok sevilir ve olumlu geri dönüşler alırım” diye konuştu.