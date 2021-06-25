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Ünye'de 'delta' varyantı virüs tespit edildi: 56 kişi karantinada

Ünye'de 'delta' varyantı virüs tespit edildi: 56 kişi karantinada
Ünye'de 'delta' varyantı virüs tespit edildi: 56 kişi karantinada

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir sitede oturan ve kendisinde ‘delta’ varyantı virüsü tespit edilen Azerbaycan uyruklu kadın ve temas ettiği 56 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Azerbaycan uyruklu bir kadının, yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Yapılan inceleme sonucu test sonucu pozitif çıkan kadının, ‘Delta' varyantlı vaka olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, temaslılar tespit etmek üzere çalışma başlattı. Kadının alışveriş için uğradığı market, pastane ve adresler ile birlikte toplamda 56 kişi ekipler tarafından kısa sürede tespit edilerek, karantinaya alındı. Kadının ikamet ettiği sitenin bazı bloklarındaki daireler de izolasyona alındı.

Öte yandan, kadının temas ettiği kişi sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

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