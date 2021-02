UP&FIT, en çok taklit edilen tayt markası oldu

2015 yılında Merve ve Erdinç Aydın çifti tarafından kurulan UP&FIT, çağdaş dünyanın teknoloji ve tasarımla ilgili değişimini bir adım önde takip ederek kısa zamanda marka haline geldi. upandfit.com sitesinden online satış yapan firma, farklı renklerde, akıllı kumaşlarla ürettiği ultra modern tasarımlı taytları ile kadınlardan büyük ilgi gördü. Ortadoğu ve Avrupa'ya da ihracat yapan firma, geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda ilk mağazasını hizmete açtı.

UP&FIT, desenli, düz renk, parıltılı, toparlayıcı, kadifemsi ve deri görünümlü taytları, kişiyi en az 3 cm daha ince gösteren ürünleri ile sektörde en çok taklit edilen tayt markası oldu. Gördüğü yoğun talep nedeniyle 'çakma' diye tabir edilen taklit ürün üreticilerinin dikkatini çeken firma, yakın zamanda daha özgün ve minimal koleksiyonlar yapmayı hedefliyor.

UP&FIT Satış ve Pazarlama Direktörü Merve Aydın, “Her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Her koleksiyonumuzda hem kalitemizi hem tasarımımızı bir adım öteye taşıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada da örnek alınıyoruz. Gördüğümüz yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Kalitemizden ve yenilikçi tasarımlarımızdan ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

21. yüzyıl kadınının vazgeçilmezi ve en trend giysisi taytın öneminin 2021 yılında da artarak devam edeceğine vurgu yapan Merve Aydın, “Biz, kadınların yaşam tarzındaki değişimi fark eden marka anlayışıyla koleksiyon tasarlıyoruz. Koleksiyon tasarımında yer verilen renkler, tayt severlerin daha özgün kombinler oluşturabilmesi için özellikle düşünülerek seçiliyor. UP&FIT'in tayt dünyasına sunduğu farklı renk ve akıllı kumaş seçenekleriyle, kadınlar kendi tarzlarını kolaylıkla oluşturabilir ve farklı kombinlerle günün her saatinde daha şık görünebilirler. Kadınların kendine güvenini arttıran ‘ONE SIZE' (tek beden) konseptiyle Türkiye'de üretim yapan ilk tayt markasıyız. Bu konudaki öncülüğümüz sayesinde diğer tayt markalarından farklı bir kulvardayız. 'ONE SIZE' kavramı aslında kadın vücudunun bir bütün olarak güzel olduğunun iddialı yorumu. ONE SIZE, XS'dan XL'a kadar bütün bedenleri kapsayan yeni ve modern bir anlayış. O nedenle yoğun talep görüyoruz” diye konuştu.

Minimal fashion anlayışıyla tasarladıkları taytların, hem kaliteli ve toparlayıcı olması hem de rahatlıktan ödün vermemesi sebebiyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi olduğunu hatırlatan Merve Aydın, UP&FIT kullanıcılarının ve ürünlerimizle yeni tanışan kadınların orijinal ürünleri sadece upandfit.com sitesinden veya Nişantaşı'nda bulunan mağazalarından temin edebileceklerinin altını çizdi. Merve Aydın, İstanbul'da bayi ağını artırdıktan sonra Londra'da mağazalar açmak istediklerini de sözlerine ekledi.